Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Sosyal Koruma İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, sosyal koruma harcaması 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 59,6 artış göstererek 1 trilyon 257 milyar 763 milyon lira oldu. Bu harcamanın yüzde 98,4'ünü 1 trilyon 237 milyar 645 milyon lira ile sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 565 milyar 810 milyon lira ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 387 milyar 221 milyon lira ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH'NİN YÜZDE 8,4'ÜNÜ SOSYAL KORUMA HARCAMALARI OLUŞTURDU

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2022 yılında yüzde 8,4 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 3,8 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 2,6 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,0 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ YÜZDE 10,7'Sİ ŞARTLI OLARAK VERİLDİ

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 49,9 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 23,1 ile engelli/malul yardımları ve yüzde 9,9 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

SOSYAL KORUMA YARDIMLARININ YÜZDE 63,5'İ NAKDİ OLARAK VERİLDİ

Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 71,7 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 18,7 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3,9 ile aile/çocuk yardımları takip etti.

SOSYAL KORUMA GELİRLERİNİN YÜZDE 41,8'İNİ DEVLET KATKILARI OLUŞTURDU

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 41,8'ini devlet katkıları, yüzde 29,0'ını işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,7'sini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

SOSYAL KORUMA KAPSAMINDA MAAŞ ALAN KİŞİ SAYISI 14 MİLYON 851 BİN KİŞİ OLDU

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı 2021 yılında 14 milyon 624 bin iken, yüzde 1,6 artarak 2022 yılında 14 milyon 851 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2021 yılında 15 milyon 362 bin iken, 2022 yılında 15 milyon 630 bine yükseldi.