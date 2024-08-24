Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde yapılan arkeolojik keşif, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bir çiftçi, tarlasını sürerken yaklaşık 8 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir mamut çene kemiği fosili buldu.

Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, fosilin müzeye teslim edildiğini ve detaylı incelemelerin başlatıldığını duyurdu. Şenyurt, “Yozgat bölgesinde daha önce çeşitli fosiller keşfedilmişti; ancak ilk kez bir mamut fosiline rastlıyoruz. Bölgenin fosil yatakları oldukça zengin ve bu keşif, Yozgat’ın paleontolojik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Son üç yıldır Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Erkman’ın önderliğinde omurgasız fosil yatakları üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bu son buluntu, Yozgat için büyük bir bilimsel kazançtır” ifadelerini kullandı.

Fosilin yaklaşık 8 milyon yıl öncesine ait olduğunun tahmin edildiğini belirten Şenyurt, “Mamutun iskeleti tamamen fosilleşmiş durumda. Bulunan diş parçasıyla ilgili incelemeler, Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi’ndeki uzmanlar tarafından yapılacak. Bu buluntu, antik dönemde Yozgat bölgesinde yaşamış hayvanlar hakkında daha fazla bilgi edinmemize olanak tanıyacak. Türkiye’deki müzelerde sergilenen antik mamut, balina ve dinozor iskeletleri, turizm açısından büyük önem taşıyor. Şefaatli ilçesinde bulunan bu fosil üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Fosili bulan çiftçi Alper Düşünceli ise tarlasını işlerken pulluğun bir taşa takıldığını, taşı incelediğinde diş yapısını fark ettiğini belirtti. Düşünceli, buluntuyu müze yetkililerine teslim ettiğini ve gerekli incelemelerin yapıldığını ifade etti.