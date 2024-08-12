Boğazlıyan’a bağlı Uzunlu Belediyesi’nde görev yapan ve 2004 yılında işlerinden çıkartılan 4 işçinin mağduriyetleri Başkan Mustafa Uçar tarafından giderildi.

20 yıl süren bir mücadele sonrası bir milyonu aşan tazminat bedellerini işçilere ödeyen Başkan Uçar, “4 kardeşimizin sıkıntılarını gidermek bizlere nasip oldu. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur” dedi.

Uzunlu Belediyesi’nde uzun süre çalıştıktan sonra işten çıkartılan 4 işçi, tazminatlarına 20 yıl sonra Başkan Mustafa Uçar’ın girişimleriyle kavuştu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim sürecinde, “Belediye Başkanı seçilmem durumunda hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak” diyen Uzunlu Belediye Başkanı Mustafa Uçar’ın ilk icraatlarından biri de yıllarını belediyeye hizmet için adamış bu 4 işçinin sıkıntılarını çözmek oldu.

İşten çıkartılan ve 20 yıllık hukuk mücadelesine rağmen birikmiş tazminatlarını alamayan işçilerin feryadını duyan Başkan Uçar, işçilerin mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceği sözünü verdi. Geçtiğimiz hafta Belediye imkanları ile bir milyonu aşkın tazminat tutarının işçilerin hesaplarına aktarıldığını müjdeleyen Başkan Mustafa Uçar, “Kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermek bizlere nasip oldu. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Allah hepsinden razı olsun. İşçilerimize ve ailelerine, alın teri olan bu para hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harcasınlar” şeklinde konuştu.

İşçilerin 20 yıllık hukuk mücadelelerinde Uzunlu Belediyesi’nin birçok aracının ve varlık tapularının haciz altında bulunduğunu belirten Başkan Uçar, yapılan ödemelerle belediyenin sıkıntılarının da ortadan kalktığını söyledi. Ayrıca, “Araç parkımızda bulunan ve bir kısmı hurdaya ayrılan araçları elden çıkaracağız. Tamir ve bakımı yapılabilenleri yeniden hizmete kazandıracağız” diye ekledi.