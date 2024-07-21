Müzik Aletleri ve Hat Evi işletme sahibi Hikmet Şimşek, dükkânının herkese açık olduğunu belirterek küçüklükten beri hat sanatı ile uğraştığını bildirdi.

Asıl amacının insanları memnun edebilmek olduğunu aktaran Şimşek, işini severek yaptığını ifade edip gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Emekli olduktan sonra uğraş olması için böyle bir işletme açtığını dile getiren Şimşek, kimseden eğitim almadan müzik aletlerini tamir etmeyi ve çalmayı öğrendiğini kaydetti.

“İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM”

15 yıldır ise müzik aletleri satışı ve tamiratı yapan Şimşek, “19 Mart 1960 yılında Şefaatli ilçesinde doğdum. Bir kamu kuruluşundan 16 ağustos 2010 tarihinde emekli oldum. Bazı sağlık problemlerim vardı. 29 yıl kadar bir çalışma hayatım oldu. Daha sonra küçük bir dükkân açtım. Amaç kar etmek ya da para kazanmak değil. Emekli olduktan sonra bir meşgale olsun diye uğraştım. 15 yıldır ise müzik aletleri satışı ve tamiratı yapıyorum. Aynı zamanda küçüklükten beri hat sanatı ile uğraşıyorum. Kimseden herhangi bir eğitim almadan kendim deneme yanılma yoluyla öğrendim. Bir söz vardır; alın yazısı dışında her şeyi yazarım. Müzik aletlerini de aynı şekilde, kimseden eğitim almadan tamir etmeyi ve çalmayı öğrendim. İşimi severek yapıyorum. Buradaki dükkân herkese açık ve burada her türlü sohbetler edilir gerektiğinde biri çalar biri söyler. Amaç birlikte güzel vakitler geçirmek, güzel anılar biriktirmek” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK SORUMLULUK GEREKTİRİYOR”

Çırak almanın ve bir şeyler öğretmeye çalışmanın da ekstra bir sorumluluk istediğini aktaran Şimşek, “Memuriyetimde hep bir ciddiyet hâkimdi. Burada da bir ciddiyet var ama ciddiyetle birlikte samimi ve güler yüzlü olmaya özen gösteriyorum. Gelen kardeşlerime şaka yapmak ve o an üzerlerinde bulunan kötü enerjilerini söküp atmak kadar güzel bir şey yok. Benim yaptığım iş büyük sorumluluk gerektiriyor. Aldığım tamir ürünleri olsun, satışlar olsun. Hepsini ben düzenler ve not alırım. Onun dışında kullandığım alet, edevat tehlikeli ve keskin oluyorlar. O yüzden çırak almak ve bir şeyler öğretmeye çalışmak da ekstra sorumluluk istiyor. Yaşım da geçtiği için bu sorumluluğu almak istemedim ki bununla beraber maddiyat açısından da beni zorlardı mutlaka. Çünkü resmi olarak çalıştıracağım için. Sigortası, yemeği, maaşı karşılamak beni zorlardı. O yüzden çırak yetiştirmek istemedim” şeklinde konuştu.

“BU İŞİ YAPAN ÜÇ BEŞ TANE DÜKKÂN OLSA”

Yozgat’ta resmi anlamda bu işi yapanın tek kendi olduğunu belirten Şimşek, “Benim buradaki asıl amacım insanları memnun edebilmek. Yani benden aldıkları herhangi bir enstrümandan memnun kalmalarını ve mutlu olmalarını isterim. Yozgat’ta resmi olarak bu işi yapan tek kişi benim maalesef. Keşke Yozgat’ta benim gibi bu işi yapan üç beş tane dükkân olsa.”

“PARA KAZANDIRMAYAN BİR MESLEK”

Emekli olacaklara tavsiyede bulunan Şimşek, Yozgat’ta dükkan açarak ev geçindirmenin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Şimşek, “Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir dükkân açayım da ev geçindireyim düşüncesi Yozgat şartlarında mümkün değil. Yani para kazandırmayan bir meslek. Şimdiki emekli adaylarına da tavsiyem emekli olduktan sonra bir meşgale niteliğinde bir iş yeri açmaları. İlla bir dükkân değil, bir bağ bahçe, küçük bir el işçiliği gibi şeylerle uğraşmaları lazım” dedi.