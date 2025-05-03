Batman’ın Kozluk ilçesinde yaşayan 134 yaşındaki Mehmet Reşit Ak, ilk aşkı Rağda’ya kavuşamadan üç evlilik yaptı ve 28 çocuk, 250 torun sahibi oldu. Yaşamını, unutulmaz bir sevda ve aile kurma çabasıyla şekillendiren Ak, hala geçmişin izlerini taşımaya devam ediyor.

Batman’ın Kozluk ilçesinin Geçitaltı köyünde yaşayan Mehmet Reşit Ak, 134 yaşında olmasına rağmen hâlâ yaşadığı aşkın izlerini taşıyor. Genç yaşta gönlünü kaptırdığı Rağda ile yolları hiç kesişmeyen Ak, bu kaybı telafi etmek için hayatına üç evlilik sığdırarak toplamda 28 çocuk ve 250’yi aşkın torun sahibi oldu. Ancak, hayatındaki bu büyük kalabalığa rağmen, kalbinde daima Rağda’nın hatırası kaldı.

"RAĞDA'NIN YOKLUĞUNA DAYANAMADIM"

Mehmet Reşit Ak, ilk aşkı Rağda’yı gözyaşlarıyla andı. Rağda, köylerinin ağasının tek kızıydı ve Ak, ona büyük bir aşkla bağlıydı. Ancak, ailesinin engelleri nedeniyle bir araya gelmeleri mümkün olmadı. Rağda’nın babasının, kızını evlendirmek için tarlalar ve hayvanlar teklif etmesine rağmen, Ak’ın amcaları köyden ayrılmak istemediği için bu evliliğe karşı çıktı. Rağda başka biriyle evlendi ve Ak, hayatına devam etmek zorunda kaldı.

"RAĞDA'NIN BEDDUASI YÜZÜNDEN HÂLÂ YAŞIYORUM"

Mehmet Reşit Ak, yıllar sonra Rağda ile karşılaşma hikayesini anlattı. Bir gün amcasının kızı, Rağda ile çarşıda karşılaşmış ve kim olduğunu sorunca Rağda beddua etmiş. "Allah ona ölmek istediğinde öldürmesin, yaşamak isterse de yaşatmasın" demiş. Ak, bu bedduanın etkisiyle hayatta kalmaya devam ettiğini ve 134 yaşına kadar yaşadığını ifade etti.

"RAĞDA'NIN HATIRASINA SAYGI"

Ak, 28 çocuk sahibi olmasına rağmen, ilk aşkı Rağda’yı unutamadığını belirtti. Onun adı bile kalbini acıttığını söyleyen Ak, “Rağda’yı bana hatırlatmayın, adını duymak bile içimi parçalıyor” diyerek, yaşamının bu unutulmaz aşk ve kayıpla şekillendiğini vurguladı.