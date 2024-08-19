Yozgat'ın simgelerinden biri olan Tarihi Saat Kulesi, uzun bir sessizliğin ardından yeniden işlevsel hale geldi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın talimatıyla yapılan kapsamlı bakım çalışmaları sonrası kule, şehrin meydanına tekrar seslenmeye başladı.

1908 yılında Tevfik Zade Ahmet Bey'in belediye başkanlığı döneminde inşa edilen ve şehrin merkezinde konumlanan Tarihi Saat Kulesi, 116 yıldır Yozgat’ın karakterini yansıtan önemli bir yapı olarak dikkat çekiyor. Ancak son üç yıldır bakımsız kalan kule, sessizliğe bürünmüştü. Başkan Arslan’ın girişimiyle yeniden hayata geçirilen kule, artık eski ihtişamına kavuştu.

Bakım ve onarım görevini Yozgat’ın köklü esnaflarından Katlan Elektronik’in sahibi Sinan Katlan üstlendi. Katlan, kuledeki yapılan yenileme çalışmalarını şu şekilde aktardı: “Saat Kulesi uzun bir süre bakımsız kaldığı için çalmıyordu. Başkanımızın talimatıyla gerekli bakımı gerçekleştirdik ve haftalık periyodik bakımları da biz üstleneceğiz. Böylece kule, sürekli olarak çalışacak.”

Katlan, kulede yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi vererek, “Saat Kulesi artık her saat başı çalacak şekilde ayarlandı. Ayrıca, kuleye dört cepheden bakabilen dört adet saat monte ettik. Bu düzenleme sayesinde kule, şehrin dört bir yanından duyulacak şekilde tasarlandı” dedi.

Kulenin mimarisi hakkında da bilgi veren Katlan, şunları belirtti: “Kulenin yedi katı ve ahşap kubbeli çatısı bulunuyor. Çanların asıldığı katın üzerinde dört yöne bakan saatler yer almakta. Kuleye kuzey cephesinden giriş sağlanıyor ve ahşap merdivenlerle çıkılıyor. Saatlerin bulunduğu katlarda küçük yuvarlak pencereler mevcut.”

Tarihi Saat Kulesi'nin tarihî önemine de değinen Katlan, “Bu kule geçmişte sadece zamanı göstermekle kalmıyordu, aynı zamanda yangınları da gözetliyordu. Şimdi ise Yozgat’ın sembolü olarak hizmet vermeye devam ediyor. Saat çanı yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olup, çevrede etkili bir şekilde duyulacak şekilde tasarlanmıştır. Kuledeki saatlerin, kule ile aynı yaşta olduğu düşünülüyor” şeklinde konuştu.

Yozgat’ın tarihî mirası olan bu önemli yapı, yapılan bakım çalışmaları ile şehrin estetik ve kültürel dokusuna yeniden katkıda bulunuyor.