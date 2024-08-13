Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metodlara dayalı balıklandırma amacıyla “Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi" uygulanıyor.

2024 yılı Balıklandırma programı çerçevesinde; Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından; Yozgat sınırları dâhilinde bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün hüküm ve tasarrufu altındaki baraj, göl, gölet ve yetiştiricilik amacıyla başvuru yapılan göletler dışında kalan, balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan baraj, göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı.

Amasya Yedikır Su Ürünleri İstasyonu tarafından üretilen, Yozgat Tarım İl Müdürlüğüne teslim alınan bir milyon 480 adet yavru sazan balığının baraj, göl ve göletlere dağıtımı, Tarım İl Müdürlüğü teknik elemanları ve SS. (sınırlı sorumlu) Çekerek ve ilçeye bağlı köyler Su Ürünleri Kooperatif Başkan ve Üyeleri ile SS (sınırlı sorumlu) Esenli ve bağlı köyler su ürünleri kooperatif başkan ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Amasya Yedikır Su Ürünleri İstasyonu'nda üretilen bir milyon 480 bin sazan balığı yavrusunu Yozgat genelindeki 6 adet baraj, göl ve gölete bırakıldı. İstasyon tarafından üretilen bu yavru balıklar İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak aşağıda belirtilen adetlerde baraj, göl ve göletlere uygun bir şekilde bırakıldı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya yaptığı açıklamada, “Su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma programı kapsamında Müdürlüğümüzce her yıl ihtiyaç duyulan baraj, göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam edecektir. Beklenen faydanın üst düzeyde alınabilmesi için; balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılığına bağlı olduğundan bırakılan bu yavruların en az bir kez yavru vermesine imkan tanınmasını siz balıkçılarımız ve halkımızdan bekliyoruz. Sürdürülebilir su ürünleri açısından bu tür çalışmalar çok önemlidir. İlimizde balık üretimi her yıl artmaktadır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, avcılık kurallarına uyarak balıkçılık yapmalarını istiyoruz. Müdürlük olarak avlanma konusunda denetimlerimiz sürmektedir. Musabeyli Baraj Gölü 50 bin, Sorgun Dişli Göleti 10 bin, Sorgun İkikara Göleti 10 bin, Yozgat Merkez Fakıbeyli Göleti 10 bin, Çekerek Süreyyabey Baraj Gölü 800 bin, Yozgat Merkez Gelingüllü Baraj Gölü 600 bin balık bırakıldı” ifadelerini kullandı.