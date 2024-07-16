Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın arkadaşlıklarıyla anılan Rize kökenli iş insanı Talip Öztürk, beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ailesi ve iş dünyasını yasa boğdu. Peki, Rizeli İş İnsanı Talip Öztürk kimdir, neden öldü? İşte detaylar...

TALİP ÖZTÜRK KİMDİR?

Talip Öztürk, Rize'nin Güneysu ilçesinde önemli bir iş adamı olarak tanınmakta olup, özellikle çay sektöründe etkin bir rol oynamıştır. Güneysu İlim Öğrenenler Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmiş ve vakfın eğitim çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuştur.

Aynı zamanda BMC Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortağı olan Öztürk, Güneysu'da 1988 yılında Necmettin Gür ve Haşim Öztürk ile birlikte kurdukları Öz-Gür Çay Sanayi adlı fabrikanın da ortağıdır. Talip Öztürk, beş çocuk babası olarak bilinmekte ve Rize'nin ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkılarda bulunmuştur.

TALİP ÖZTÜRK'ÜN VEFATI

Talip Öztürk, tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde vefat etti. Ölüm nedeni hakkında spesifik bir bilgi verilmemiş, genellikle kişisel sağlık durumuna bağlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir. Hacı Talip Öztürk'ün cenaze namazı 16 Temmuz Salı ikindi namazına müteakiben Altunizade Marmara İlahiyat camisinde kılınacak cenaze namazınadan sonra Çamlıca mezarlığındaki aile kabristanlığında defnedilecektir.