Alınan bilgiye göre, bir silah atölyesinde meydana gelen kazada iş yeri sahibinin 14 yaşındaki oğlu Süleyman Keskin, başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekipler Olay Yerine Geldi

Etraftakilerin olayı bildirilmesinin ardından adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine gönderilen ağır yaralı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayati tehlikesi bulunması nedeniyşe Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk, nakledildiği hastanede hayatını yitirdi.