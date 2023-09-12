İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Köylerin sorunları çözmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Başkan Nazlı, Köylerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Hangi köyde neye ihtiyaç var, bileceğiz ve buna göre hizmet edeceğiz. Bütün meclis üyelerimizle, İl Genel Sekreterimiz ve ekibiyle uyum içinde çalışarak, sorunları en kısa zamanda çözeceğiz” dedi.

Nazlı “Bizim görevimiz halkımıza en iyi hizmeti sunmak. Devletimizin imkanlarını köylerimiz için seferber etmeye çalışacağız. Köylerimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız” diye konuştu. (Alpaslan Demir)