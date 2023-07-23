Yozgat’ta yıllardır esnaflık yapan Yenice Baharat işletme sahibi Mustafa Yenice, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte satışları artan zayıflama çayları ile metabolizmaya bağlı olarak her ay 3ila 4 kilo verilebileceğini söyledi.

Havaların sıcaklamasıyla vatandaşlar yaz tatilini çeşitli şekillerde değerlendirmeye başladı. Kilo vermek isteyen bazı vatandaşlar yağışların etkisini yitirmesiyle spor yapmaya yönelirken, bazıları ise çareyi zayıflama çaylarında aradı. Aktar esnafı yaz tatilinin gelmesiyle zayıflama çayı satışların arttığını belirtirken, bu çaylar sayesinde metabolizmaya bağlı olarak her ay 3 ila 4 kilo verilebileceğini dile getirdi. Kilo vermek isteyen vatandaşlara tavsiyede bulunan Mustafa Yenice, zayıflama çaylarına ek olarak sirke içilebileceğine de dikkat çekti.

Yenice, zayıflama çayı satışlarının arttığını söyledi. Bu çaylar sayesinde her ay 3-4 kilo vermenin mümkün olduğunu ifade eden Yenice, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte zayıflama çaylarına talepler bayağı bir arttı. Bu çayların içerisinde biberiye, yeşil çay, kekik gibi bitkiler var. Yağ yakma, bölgesel zayıflatma ve tok tutma özellikleri bulunur. Bundan dolayı çok talep alıyoruz. Bu çaylar sayesinde metabolizmaya ve bünyeye bağlı olarak her ay sağlıklı bir şekilde 3-4 kilo vermek mümkün. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz, kilo veren müşterilerimiz gelip bizlere teşekkür ediyorlar. Kilo vermek isteyen vatandaşlarımız zayıflama çaylarına ek olarak sirke tarzı şeyleri içebilirler. Bunlar özellikle vücudun direncini arttırır ve bu sıcak havalarda cildin nemlenmesini sağlar” dedi. Haber Merkezi