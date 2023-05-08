Başkan Bendevi Palandöken, EYT düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkârın beklentilerine yönelik olarak SSK’lı çalışanlar ile birlikte esnafın çalışma gün sayısının 7200 güne eşitlenmesi haberinin sevindirici olduğunu belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkârımızın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenerek 7200 güne inmesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması tüm esnaf ve sanatkâr camiamızda sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Karar ile anayasanın eşitlik ilkesindeki adaletsizlik ortadan kaldırılmış oldu” dedi. Haber Merkezi