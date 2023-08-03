Temmuz ayı enflasyonu tahmin ettiğimiz gibi oldukça yüksek geldiğini belirten, Türk Büro Sen Yozgat Şube Başkanı Hacı Turan Başkal, Daha önce belirttiğimiz üzere enflasyon yeniden yükselişe geçti. Temmuz’da enflasyon yüzde 9,49 oranında artarken yıllık enflasyon da yüzde 47,83 olarak belirlendiğini kaydetti.

Başkan Başkal yaptığı açıklamada, “Temmuz ayında memur maaşlarına enflasyon farkı ile birlikte yüzde 17,55, emekli maaşlarına ise yüzde 25 oransal artış yapılmıştı. Hal böyle olunca memur ve emekliler zamlı maaşlarını aldıkları ay itibarı ile artışların büyük bölümü enflasyona yenik düştü. Yılsonu için önümüzde 5 aylık bir süreç daha varken verilen maaş zamlarının erimesi, kamu çalışanları ve emeklilerinin alım gücünün önümüzdeki dönemde düşmeye devam edeceğinin, maaşların reel olarak eksiye geçeceğinin işaretçisi.Toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin taleplerimizi hazırlarken enflasyonun temmuz itibarı ile yükselme eğilimine gireceğini tahmin etmiş ve alım gücünün korunmasına yönelik olarak zam, enflasyon farkı ve refah payı oranlarını belirlemiştik. TÜİK’in açıkladığı rakamlar, Türkiye Kamu-Sen olarak ekonomik öngörülerimizin yerinde olduğunu ortaya koyuyor. Buna bağlı olarak taleplerimizin de haklılığı ve sağlam temellere dayandığı görülüyor.Toplu sözleşme masası, maaşlardaki bu erimenin durdurulacağı tek mekanizma. Bu süreci iyi değerlendirelim. Önemli olan maaşların hangi oranda yükseldiği değil alım gücünün hangi oranda arttığıdır.Bunu sağlamanın yolu da kamu işveren tarafının makul taleplerimizi karşılayacak tekliflerle toplu sözleşme masasına gelmesidir. Dolayısıyla toplu sözleşme masasında 2024 yılına ilişkin yüzde 40+yüzde 30 zam, üzerine yüzde 10 refah payı verilmesi ve enflasyon farkının da ortaya çıktığı ay itibarı ile maaşlara yansıtılması yönündeki taleplerimizin karşılık bulması bu süreçte hayatı bir önem taşıyor.Kamu işveren tarafının hedeflere göre değil gerçeklere göre bir politika belirlemesini ve masaya taleplerimizi karşılayacak tekliflerle gelmesini bekliyoruz. TÜİK’in rakamları bile ne kamu çalışanlarının ne de emeklilerimizin çarşı, pazarda karşılaştığı bu zamlara dayanacak gücünün kalmadığını söylüyor; kamu işveren tarafını bu gerçeğe göre hareket etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir