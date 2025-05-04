Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobil takla attı. İnşaat alanına savrulan araçta bulunan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araç, olay sonrası otoparka çekildi.

Kaza, akşam saatlerinde Çevre Altı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 71 ADH 976 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İnşaat malzemelerinin bulunduğu alana devrilen LPG’li araç kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hasar gören araç olay yeri incelemesinin ardından otoparka çekildi.