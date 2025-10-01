Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak benzinliğe girdi. Feci kaza maddi hasarla atlatıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, Oğuzlar Mahallesi, Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.S. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp kovasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, savrularak benzinliğe uçtu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaralının olmadığı, maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü M.S., tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.