Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Gürün ilçesi İncesu köyü mevkiinde tek taraflı olarak meydana geldi. İncesu istikametinden Gürün istikametine seyir halinde olan Ford marka 58 PA 382 plakalı aracın sürücüsü Mevlüt Gürsoy (48), aşırı sağanak ve yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç takla atarak tarlaya uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri araçta bulunan sürücü Mevlüt Gürsoy (48), Ş.G. (13) ve E.G.’ye (38) ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kaldırılan araç sürücüsü Mevlüt Gürsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gürsoy’un cenazesi öğle namazına müteakiben İncesu Köyü Camii’nden kaldırılacak. İHA