Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının 2’nci döneminde derslerinde yüksek notlar alarak Takdir Belgesi almaya hak kazanan öğrencilere tatil hediyesi öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Başkan Ekinci’nin müjdesini duyan öğrenciler belediyeye gelerek Kapadokya gezisi için başvuruda bulundu. Çok sayıda talep gelen gezi için belirlenen kontenjan iki katına çıkarıldı ve Takdir Belgesi alan ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamının geziden yararlanması sağlandı.

Ekinci yaptığı açıklamada; “Sevgili öğrenciler, sizler sene boyunca çok çalıştınız emek verdiniz hem ailenizi hem bizleri gururlandırdınız şimdi hakkınız olan tatil için bizlerde üzerimize düşeni yaparak sizlerin emeklerini ödüllendirmek istedik. Bugün ortaokul öğrencilerimizi yarında lise öğrencilerimizi geziye yolluyoruz. Tüm senenin yorgunluğunu atabilmenizi, güzel zaman geçirmenizi diliyorum. Kapadokya gezisi sizin için hem eğlenceli hem de eğitici olacak. Güzel bir program hazırladık sizler için. Müzeler, tarihi yerler ve tabi ki eğlenceli zaman geçirmeniz için güzel bir güzergâhınız olacak. Sizlere eşlik edecek görevli abileriniz ablalarınızla güvenli bir gezi olacak. Çok eğlenin güzel anılar biriktirin. Yeni eğitim dönemi için enerjiniz ve motivasyonunuz bir sonraki senenin gezisini nereye yapmak istediğinizi de düşünmek olsun. Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız her zaman yanınızda, her zaman destekçiniz olacağız. İyi yolculuklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi