Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği (TAKA-DER) Yozgat 22. Bölge Temsilcisi Derya Uymaz, derneğin kuruluş amacı ve yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Uymaz, Tapu ve Kadastro çalışanlarının zorlu koşullar altında fedakârca görev yaptıklarını belirterek, TAKA-DER olarak çalışanların sorunlarına çözüm bulmak ve kurum kültürünü güçlendirmek amacıyla faaliyet yürüttüklerini söyledi.

TAKA-DER’in, çalışanların yaşadığı sorunlara doğrudan çözüm üretme hedefiyle kurulduğunu vurgulayan Uymaz, “Bizler de kendi koşuşturmamız içinde ‘kendi derdimizi en iyi biz anlatırız’ düşüncesiyle yola çıktık” dedi.

Uymaz, derneğin faaliyet alanlarını şu sözlerle anlattı: “Tapu ve Kadastro çalışanlarımızın görevleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sunmak, kurum kültürü ve vizyonu oluşumuna destek olmak, ülke genelinde uygulama birliğini sağlamak temel önceliklerimiz arasındadır. Üyelerimizin çözmekte güçlük çektiği konularda kalıcı çözümler üretmek için çalışmalar yürütüyoruz.”

Uymaz, derneğin sadece mesleki değil, sosyal dayanışma yönüyle de aktif bir yapıya sahip olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “TAKA-DER Radyo, TAKA-DER Yanımda uygulaması, TAKA-DER Sandık, Tapu Kadastro Sigorta, kooperatif çalışmaları, misafirhane ve kamp yeri projeleriyle üyelerimize destek oluyoruz. Ayrıca çeşitli kurumlarla yaptığımız indirim anlaşmaları, Kızılay’a kan bağışı, LÖSEV ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na destek, seçili okullara kütüphane kurulması ve deprem sonrası kurum çalışanlarımızın çocuklarına verilen ‘İbrahim Bursu’ gibi sosyal sorumluluk projeleriyle de dayanışma ruhunu canlı tutuyoruz.”

TAKA-DER’in nihai amacının, tapu ve kadastro çalışanlarının hem çalışma hem de özel hayatlarında dayanışma ve motivasyonlarını artırmak olduğunu ifade eden Uymaz, “Kurum kültürümüzü güçlendirerek, çalışanlarımızın daha mutlu ve üretken bir ortamda görev yapmalarını hedefliyoruz.” dedi.