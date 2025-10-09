Türkiye'de tanınan futbol adamlarından biri olan Tahsin Tam, teknik direktör ve eski futbolcu kimliğiyle öne çıkan bir isimdir.

Tahsin Tam Nereli, Kaç Yaşında?

15 Eylül 1969 tarihinde Bursa'da doğan Tahsin Tam, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden biridir.

Tahsin Tam Hangi Takımlarda Oynadı

Futbolculuk kariyerinde defans mevkiinde görev yapan Tam, futbola Bursaspor altyapısında başladı. Ardından İnegölspor, Bozüyükspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Gebzespor, Gönenspor, Kestel Belediyesi GSK ve Gemlikspor gibi takımlarda forma giydi.

Aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yoluna adım atan Tahsin Tam, antrenörlüğe Bursaspor altyapısında başladı. Genç oyuncularla çalışma konusundaki başarısı sayesinde kısa sürede dikkat çekti.

Tahsin Tam Hangi Takımlarda Teknik Ekipte Yer Aldı

Yıllar içinde Gaziantepspor, Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük görevleri üstlendi. Daha sonra teknik direktörlük kariyerine ağırlık vererek Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, Bursaspor, Çorum FK ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda görev yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Çorum FK ile anlaşarak yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Disiplinli yapısı, altyapıya verdiği önem ve mücadeleci oyun anlayışıyla tanınan Tahsin Tam, Türk futboluna hem oyuncu hem de teknik adam olarak önemli katkılar sağlamıştır.