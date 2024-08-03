Tahsin Ocaklı’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Tahsin Ocaklı kimdir? İşte detaylar…

TAHSİN OCAKLI KİMDİR?

Tahsin Ocaklı 1959’da Ardeşen, Rize’de doğdu. Ocaklı Türk yüksek inşaat mühendisi ve siyasetçidir. Haziran 2023'ten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize Milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Laz asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tahsin Ocaklı, hayatının ilk dönemlerini Ardeşen'de geçirdi. İlkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamladıktan sonra, lise eğitimine İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Kadıköy Ticaret Lisesi'nde devam etti. İnşaat mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu.

İstanbul'da birçok altyapı ve üstyapı projelerinde yönetici pozisyonlarında görev alan Ocaklı, mühendislik kariyerini başarılı bir şekilde sürdürdü. Bunun yanında, amatör olarak müzikle ilgilenerek Doğu Karadeniz müziğine ve kültürüne katkıda bulundu.

Tahsin Ocaklı, dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. Özellikle Doğu Karadeniz'in çay tarımı, doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir değerlendirilmesi konularında önemli çalışmalarda bulundu. Yerel yönetimlerin ekonomik gelişmesi, yerel kalkınma ve yerel mimari üzerine de yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapan Ocaklı, partinin pek çok kademesinde yönetici ve adaylık süreçlerinde yer aldı. 2023 yılında CHP listesinden Rize Milletvekili olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Tahsin Ocaklı, anadili gibi Lazca konuşabilmektedir.