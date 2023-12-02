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Başlık: "Mersin'de Hünnap: Beklenmeyen Bir Hazine, Çiftçilere Yepyeni Gelir Kapısı"

Mersin'de, hünnap ağaçları farklı bir amaç için dikilmişti, ancak şimdi bu meyve beklenmeyen bir hazine haline gelerek üreticilere büyük servet kazandırıyor. Dikenli dalları sayesinde yaban hayvanlarına karşı çit olarak kullanılan hünnap, aynı zamanda bir şifa deposu olarak da biliniyor. Şimdi, Mersin'deki bazı çiftçiler için tek gelir kaynağı haline gelmiş durumda.

Mersin'deki çiftçiler, hünnap ağaçlarını farklı bir amaç için dikmişti. Ancak, son yıllarda yapılan haberler ve hünnapın sağlık faydalarının televizyonlarda sıkça yer almasıyla birlikte, çiftçiler bu bitkiden iyi bir gelir elde etmeye başladılar. Hasat sonrası binlerce ton hünnap elde edilerek bölgede ekonomik bir canlılık yaratıldı.

Hünnap, Ziziphus jujuba bilimsel adıyla bilinen bir meyve türüdür. Küçük, yuvarlak ve kırmızımsı-kahverengi renkteki bu meyve, tatlı ve hafif ekşi bir lezzete sahiptir ve taze ya da kurutulmuş olarak tüketilebilir.

Hünnap, içerdiği vitaminler, mineraller ve diğer besin öğeleri sayesinde birçok sağlık faydası sunar. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan C vitamini bakımından zengin olması, sindirim sistemi sağlığını desteklemesi, uyku kalitesini iyileştirmesi, kan şekerini düzenlemesi, antioksidan özelliklere sahip olması ve stres ile anksiyeteyi azaltıcı etkileri nedeniyle hünnap, günümüzde popüler bir superfood olarak öne çıkıyor.