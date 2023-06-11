Yıl boyunca aşamalı söküm yaparak, bu sayede birçok ülkeye taze ürün gönderimi sağlayan üreticiler, 15 gün ara ile kademeli ekime devam ediyor.

Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı Mahallesi’nde Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’i karşılanıyor. Yıl boyunca aşamalı söküm yaparak birçok ülkeye taze ürün gönderimi sağlayan üreticiler, 15 gün ara ile kademeli ekim yapıyor. Kademeli ekimi yapılan ve yaklaşık 120 gün boyunca itinalı bir şekilde bakımı yapılan havuçların temmuz ayının ilk haftasında sökümü başlıyor.

“Geçtiğimiz yıllardaki üretim dekarlarını hemen hemen yakalamış durumdayız”

Konya bölgesindeki havuçların tamamının iç piyasaya gönderilmediğini ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Yaklaşık olarak 3 aydır havuçta ekiliş devam ediyor. Konya bölgesinde 350 bin tonla 450 bin ton arasında iklime ve mevsimlere bağlı olarak üretim devam etmekte. Şu anda yaklaşık olarak 2 ay önce ekilmiş bir havuç tarlasındayız. Tabii ondan 1 ay öncesinde de ekilişler devam ediyordu. Bu yıl yağışlardan dolayı bazı ekimlerde gecikmeler de oldu. Şu anda havuçla ilgili gidişatımız iyi. Geçtiğimiz yıllardaki üretim dekarlarını hemen hemen yakalamış durumdayız. Tabii güncel ÇKS’lerimizin (Çiftçi Kayıt Sistemi) çıkmasıyla beraber bu yılki üretim miktarları da belli olacak. İnşallah bu yıl da havuçta bereketli bir sezon geçiririz. Konya bölgesindeki havuçların tamamı iç piyasada değil, ağırlıklı yurt dışına da gönderiliyor. Ciddi anlamda bu konuda da ihracatı yapan Konya’da firmalar var. İnşallah bereketli bir sezon olur. Çiftçilerimiz mutlu olur” dedi.

“Çiftçilerimiz genelde 15’er gün, 20’şer gün arayla havuçlarını ekiyorlar”

Konya’da üretilen havuçların lezzet ve aromasından kaynaklı yurt dışından taleplerin yüksek olduğunu ifade eden Kırkgöz, “Konya bölgesindeki arazilerin de büyük olması tabii havuç hasadının da beraberinde işçiliğin de zor olduğu bir havuç çiftçiliği. Tabii bu parça parça ekiliyor. Dönemsel çıkış ve işçiliği de biraz daha kolaylaştırmak için çiftçilerimiz genelde 15’er gün, 20’şer gün arayla havuçlarını ekiyorlar. Bu şekilde işçiliği, yıkamayı ve sevkiyatı kolaylaştırıyor. Tabii uzun sürede havuç ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz bu sayede. Bunlar için kademeli ekiliş yapılıyor. Şu an burada daha yeni ekilen tarlalarımız da var. Havuçta kademenin yapılmasındaki en büyük nedenlerden biri de taze bir şekilde havuca vatandaşlarımızın ulaşabilmesi için. Tabii hasat edildikten sonra, yıkamadan sonra paketlenip direkt müşteriye ulaşmış oluyor. Birden hasat olsa buzhanede beklemesi gerekiyor. Burada birtakım kalite problemleri ortaya çıkıyor. Bu kademeli ekilişte de en büyük etkenlerden biri de taze bir şekilde insanların havuç tüketmesi oluyor” şeklinde konuştu.

“Ürün miktarı azaldıkça fiyatlarda da artış maalesef görebiliyoruz”

Havuç fiyatlarının yükselmesine de değinen Kırkgöz, “Ürünlerin azaldığı dönemlerde arz talep dengesinden dolayı ürün fiyatlarında biraz artış oluyor. Ürünlerin hasadı başladığı zaman bu fiyatlar biraz daha dengelenir seviyeye iniyor. Aslında bunların sabit olması gerekiyor ama tabii ürünün talebi arttıkça ve ürün miktarı azaldıkça fiyatlarda da artış maalesef görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya’nın havuç üretiminde son yıllarda ülke genelinde ön plana çıktığının altını çizen Kırkgöz, “Konya bölgesi genelde buğday ambarı olarak bilinir Türkiye’de. Tabii bunun yanında Konya, havuçta da birinci sırada üretim konusunda, verim konusunda. Kaşınanı bölgesi bu konuda kendini çok geliştirdi. Özellikle tarımı, çiftçiliği ve bu işi biraz daha profesyonel yapma yönünde Kaşınhanı bölgesindeki çiftçilerimiz kendilerini geliştirdiler. Onun da çok büyük etkisi oluyor tabii üretim projesinde" diye konuştu. İHA