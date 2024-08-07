Yozgat doğumlu Türk gazeteci ve yazar Taha Akyol, 10 Ekim 1946'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yozgat'ta tamamlayan Akyol, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. Üniversite yıllarında Yeniden Millî Mücadele Hareketi'ne ilgi gösterdi ve Aykut Edibali, Ahmet Taşgetiren ve Ali Müfit Gürtuna gibi isimlerle tanıştı.

Gazetecilik kariyerine 1977 yılında Her Gün gazetesinde başladı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde yönetici olarak görev aldı, darbe sonrasında tutuklanarak Mamak Cezaevi'nde uzun süre kaldı. Askeri mahkemede yargılandıktan sonra beraat etti.

Akyol, 1980'lerin ortalarından itibaren milliyetçi çizgiden uzaklaşıp muhafazakâr-liberalizme yöneldi. Siyasi ve iktisadi olarak klasik liberal görüşler benimserken, kültür ve dış politika alanında sağ-kanat bir yaklaşımı savunmaktadır. Yankı dergisi, Tercüman, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalıştıktan sonra, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi oldu. CNN Türk'te program yapımcılığı yaptı ve Hürriyet gazetesinde yazarlık yaptı. 1992 yılında Nazlı Ilıcak ile birlikte Söz Meclisten İçeri adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Demirören Holding'in Hürriyet gazetesini satın almasının ardından görevinden ayrıldı. Şu anda Karar gazetesinde köşe yazılarına devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Taha Akyol, ünlü gazeteci ve yazar Mustafa Akyol'un babasıdır.