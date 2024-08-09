Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti ile karşılaştı.

Rakibini 8-0 yenen Taha Akgül, adını yarı finale yazdırdı.

Milli sporcu, yarı finalde akşam seansında İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da müsabakayı salonda takip etti.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Sivas doğumlu Taha Akgül, Türk serbest güreşinin önde gelen isimlerinden biridir. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi olan Akgül, aynı zamanda Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur.

Akgül'ün uluslararası başarıları, onun güreş kariyerinde önemli bir yer tutmaktadır. 2012 yılında, 40. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda kazandığı altın madalya ile dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Mart ayında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategorisinde altın madalya kazanan Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil etti.

2014 yılında, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest stil dalında altın madalya kazanan Akgül, Özbekistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda da büyük bir başarıya imza attı. Finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

2015'te, Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kg'da altın madalya kazanan Akgül, aynı yıl Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda da büyük bir zafer elde etti. 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

Taha Akgül, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kg'da altın madalya kazanarak, Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk altın madalyayı kazandırdı. Bu başarıları, Akgül'ün uluslararası arenada ne denli güçlü bir sporcu olduğunu ve Türkiye'nin güreş alanındaki prestijini artırdığını gözler önüne seriyor.