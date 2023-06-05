Havaların güzel gitmesiyle beraber Yozgatlı vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen otlara ilgi gösteriyor.

Karaciğere fayda sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış ve doğada kendiliğinden yetişen kangal otu rağbet görüyor.

Yozgatlı vatandaşlar doğanın tadını çıkarmak için doğada gezip gördükleri kangal otunu severek tüketiyorlar.

Vatandaşlar; bahar mevsimi ile birlikte doğada kendiliğinden yetişen, doğada bol miktarda bulunan ve şifa kaynağı olarak da gösterilen kangal otunu toplayıp keyifle tüketiyor.

“DİKENLERİNİ UMURSAMIYORUM”

Doğa gezintisine çıkan bir vatandaş, “Doğa gezisine çıkmıştık. Hem hava almak hem de yürüyüş olması için dışarı çıktık. Doğada gezerken tadını çok sevdiğim kangal otuna rastladım. Soyması biraz zahmetli dikenleri elime batıyor fakat tadının güzel olması dikenlerini umursatmıyor. Tabiri caizse gülünü sevip dikenine katlanıyoruz. Ayrıca sağlık açısından da çok faydalı bir bitki. Hatta böbreğe faydası bilimsel olarak kanıtlanmış diye duymuştum. Ben çiğ olarak tüketmeyi seviyorum. Ama yemek ve salatalarda da kullananlar oluyor. Sap kısımlarını soyup o şekilde tüketiyorum. Diğer sebzelerle birlikte yemeği yapılıp salatalara da ekleyebilirsiniz. Kangal otu vücudu toksinlerden arındırarak zehirli atıklardan temizliyor ve yağ yakmaya da yardımcı oluyor” diye konuştu.

FAYDALARI NELERDİR?

Kangal dikeninin sağlığa olan bilimsel olarak kanıtlanmış tek faydası karaciğere olan olumlu katkılarıdır. Ancak, kangal dikenleri idrar söktürücü, büzücü, hemoroid, diyabet, öksürük, gastrit, iltihap önleyici ve anksiyolitik ajanlar olarak kullanılması gibi geleneksel tıbbın tarih boyunca pek çok amaç doğrultusunda başvurduğu bir bitkidir.

Karaciğeri yeniler ve yağlanmasını azaltır. Romatizmal eklem ağrılarına iyi gelir. Bitkinin haşlanmış kök karışımı, ağrıyan çeneleri tedavi etmek için lapa olarak kullanılır. Kangal kökleri kan şekeri ve kolesterol seviyelerini düşürmekte etkili olduğu ve ayrıca kan basıncını düşürdüğü bilinmektedir. Kökler kas iltihabı için de kullanılır. Haşlanmış kangal yaprakları etkili bir idrar söktürücüdür ve karaciğeri temizler. Ateş düşürücüdür. Kangal dikeninin ıslatılmış yaprakları ve köklerinin bir karışımı, boyun tutulmasını, nöbetleri ve ayrıca sinir bozukluklarını iyileştirmek için bir ilaç olarak kullanılır. Antioksidan özelliğiyle bilinen kangal dikenleri bağışıklığı güçlendirir.

Damar açıcı özelliği bulunan kangal bitkisi, damar tıkanıklığının giderilmesi için etkilidir. Antioksidan özelliği bulunmaktadır. Bu sayede cilt kanseri ve prostat kanseri gibi hastalıklar için de önleyici olabilmektedir. Mantar enfeksiyonlarının temizlenmesini sağlarken, migren ataklarının bastırılması için de etkilidir. İlaçların yan etkilerine karşı vücudu korumaktadır.

ZARARLARI NELERDİR?

Genel olarak faydalarından söz edilse de aşırı miktarda tüketildiği zaman her bitki gibi kangal bitkisinin yan etkileri de görülebilmektedir. Kronik hastalığı olanlar ve hamile kadınlar doktora danışarak tüketmeli. Eğer ki bu tarz besinlere alerjiniz varsa tüketmemek ya da tüketim öncesinde doktora danışmak gerekiyor. Melike Aslı Arslan