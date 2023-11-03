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“Tadım İsrail malı mı? Tadım Türk malı mı? Tadım hangi ülkenin?” sorularının yanıtları, vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. İşte bu konuda detaylar:

Tadım, Türkiye'nin köklü gıda sektörü şirketlerinden biridir ve tamamen Türk sermayesi ile kurulmuş bir markadır. Tadım, Türkiye'de merkezli olarak faaliyet göstermekte olup, ürünlerini Türk topraklarında üretmektedir. İsrail ile Tadım arasında herhangi bir ticari veya coğrafi bağlantı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Tadım, gıda ürünleriyle Türk malı kalitesini sunan bir Türk şirketidir.