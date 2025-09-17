Eczanede tavan çöktü, işçi hayatını kaybetti

Bir eczanede uygulanan tadilat anında tavanın çökmesinin ardından bir işçi hayatını kaybetti. Çöken betonun altında kalan 52 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde tadilat yapılan bir eczanede gerçekleşen çökme olayı, can kaybıyla sonuçlandı.

Alınan bilgilere göre, Akçakale ilçe merkezinde yer alan bir eczanede tadilat çalışmaları sürüyordu. İşçilerin çalıştığı anda henüz bilinmeyen sebeple tavan çöktü. Çöken beton parçalarının altında kalan 52 yaşındaki işçi Halil Yıldız ağır yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını yitiren işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, çökme nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapılacağı öğrenildi.

Halil Yıldız’ın vefatı, ilçe halkı ve meslektaşları arasında büyük hüzne yol açtı. Olay sonrası eczanenin çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, çalışmalar geçici olarak durduruldu.