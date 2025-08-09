Evli bir oyuncunun tacizine uğradığını iddia eden manken Tuğçe Aral'ın sözleri magazin gündeminde yer almıştı. Aral’ın açıklamalarının ardından hem Berk Oktay'ın avukatından hem de Yıldız Çağrı Atiksoy'dan yanıt gecikmedi.

Edinilen bilgilere göre, Atiksoy menajeri aracılığıyla verdiği açıklamada, Aral’ın önceden de Oktay’a mesajlar ve bazı aramalarına kendisinin de şahit olduğunu belirtti.

Bu durumun, basında ki haberlerin ardından manken Tuğçe Aral tarafından reklam fırsatına dönüştürme girişimi olduğu öne sürüldü.

Yıldız Çağrı Atiksoy- Berk Oktay çifti 10 Eylül 2022’de Polonezköy’de dünya evine girmişti. Ünlü çift, 21 Mayıs 2024’te kızları Mira Milena'yı kucaklarına almıştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, doğum anında riskli bir süreç geçirmiş ve acil olarak doğuma girmişti. Doğumun ardından sağlıklı olduklarını bildiren Atiksoy, "Biraz riskli bir doğum oldu, o yüzden acilen almak zorunda kaldılar ama ikimiz de iyiyiz şükür" ifadelerini kullanmıştı.