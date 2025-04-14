Uzun süredir paylaşımlarıyla dikkat çeken Güzel, geçireceği ameliyatla “istediği bedene ve ruha kavuşacağını” ifade etti.

ONURCAN GÜZEL KİMDİR?

1 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelen Onurcan Güzel, kamuoyunda ilk kez 8 yıl önce çektiği bir tablet kutu açılım videosuyla tanındı. Videodaki tepkisiyle sosyal medyada hızla yayılan Güzel, kısa sürede fenomen haline geldi.

Güzel, daha önce verdiği röportajlarda genetik bir rahatsızlık nedeniyle çalışamadığını belirtmiş, halasının emekli maaşı ve sosyal medya gelirleriyle geçimini sürdürdüğünü dile getirmişti. Yaşadığı akran zorbalıkları ve psikolojik zorluklar nedeniyle geçmişte intihar girişiminde bulunduğunu da açıklamıştı.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden ilgi gören Güzel, özellikle tarzı ve saç stiliyle öne çıkıyor. Kendi ifadesiyle “Gothic” tarzı benimsediğini belirten Güzel, dövmeleriyle de gündeme geldi.

35 kilo olduğunu açıklayan Güzel, geçmişte vücudunu hiçbir zaman sevemediğini ve “obez olmak için ağladığını” söyledi. Ayrıca bir dönem yoğun bakımda kaldığını da kamuoyuyla paylaştı.

7 SAAT SÜRECEK AMELİYAT

Güzel’in cinsiyet değiştirme sürecine dair açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Genç fenomen yaklaşık 7 saat sürecek bir ameliyata hazırlanıyor. Güzel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız.”

Henüz süreçle ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, takipçileri ve destekçileri gelişmeleri yakından izliyor.