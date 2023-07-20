Huzur uygulamaları kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalar sonucunda şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konuyla alakalı Müdürlükten yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce il merkezinde gerçekleştirilen huzur uygulamaları kapsamında şüpheli iki şahıs üzerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca tabancalara ait 9 adet fişek ele geçirilmiş olup; ait 9 adet fişek şüpheli şahıslar hakkında 6136 SKM suçu kapsamında adli ve idari işlem başlatılmıştır. EGM Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi. Ahmet Ayverdi