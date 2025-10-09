T3 Vakfı, 2026 Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı başvurularını almaya başladı. Yozgatlı gençleri yakından ilgilendiren ve Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin katılımına açık olan program, Millî Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak isteyen öğrencilere hem maddi hem de kişisel gelişim desteği sağlayacak.

Program kapsamında bu yıl “Yükselen Yıldız”, “Sen Geleceksin”, “Eğitmen-Mentor”, “Etik İletişim”, “T3 AI Lisans Araştırmacı” ve “Eğitim Destek” burs programları için başvuru alınacak.

2026 döneminde burs miktarlarının aylık 4.000 TL ile 7.000 TL arasında değişeceği açıklandı. Türkiye genelinde 5.000 bursiyerin, 10 ila 12 ay boyunca destekleneceği açıklandı.

Burs programına katılan gençler, teknoloji ve yenilik odaklı düşünme becerilerini geliştirme, T3 Vakfı ekosisteminde yer alma ve gerçek projelerde deneyim kazanma fırsatı bulacak.

Başvurular İnternet Üzerinden Yapılacak

2026 Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı’na başvuru için tıklayın: mth.tc/Burs2026

Program ile ilgili detaylı bilgilere bursiyer.t3vakfi.org adresinden ulaşabilirsiniz.