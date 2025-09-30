Bakanlık Sıkı Denetimi Sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışından kişisel kullanım için geçici olarak Türkiye'ye getirilen araçları yakından takip ediyor. Özellikle Ferrari ve diğer lüks otomobillerin vergisini ödemeden "T" plakayla kullanıma sunulması, bakanlığın inceleme alanına girdi. Yurt dışından getirilen özel kullanım taşıtları, Türkiye'de azami 24 ay kalabiliyor.

Eskiden 6 Ay’dı

Eskiden bu süre sadece 6 ay olarak uygulanıyordu. Ancak 2015 yılında yapılan düzenleme ile araçların Türkiye’de kalabileceği azami süre 24 aya çıkarıldı. Bu değişiklik, geçici araç girişinin sınırlarını netleştirirken, bazı istisnaların ve suistimallerin önünü açtı.

Türkiye’de İkamet Eden, Yurt Dışından Araç Getiremiyor

Mevzuat uyarınca, Türkiye’de ikamet eden kişiler yurt dışından araç getiremiyor. Bu araçlar, yalnızca getiren kişi veya kurum tarafından kullanılabiliyor. Yani bir başkası veya üçüncü kişiler bu araçları Türkiye’de kullanamıyor.

Türkiye’de Uzun Süre Kullanıldığı Ortaya Çıktı

Vergisiz olarak ülkeye getirilen araçların, 2 yılın sonunda Türkiye’den çıkarılması zorunlu. Bakanlık, bu kurala uymayan durumları yakından takip ediyor. Ancak incelemeler, bazı şirketlerin uygulamayı suiistimal ederek bu araçları Türkiye’de uzun süre kullandığını ortaya çıkardı.

Türkiye’de İzin Verilen Sürenin Üzerinde Kullanılıyor

Araştırmalar, Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks otomobillerin, Türkiye’de izin verilen sürenin üzerinde kullanıldığını gösteriyor. Şirketler, bu araçları "prototip veya yol testi amacıyla kullanılacak" gerekçesiyle verilen "T" plakalar ile kayıt altına alıyor. Bu yöntem, bakanlık tarafından dikkatle inceleniyor.

Müfettişlerde Denetim Altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, lüks araçları vergisiz kullanan şirketlerin peşine düştü. Şirketlerin bu araçları hangi koşullarda ve ne kadar süreyle kullandığını belgelemek için yoğun denetimler başlatıldı. Amaç, mevzuata aykırı kullanımın önüne geçmek ve olası vergi kayıplarını önlemek.

Denetimler Titizlikle Devam Edecek

Bakanlık, sadece araçların Türkiye’de kullanımını değil, aynı zamanda bu araçların yurt dışı gelir beyanları ve vergi durumlarını da mercek altına aldı. Denetimler, hem yasal boşlukları hem de suiistimal edilen alanları ortaya çıkaracak.

Araç Sahipleri Uyarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu süreçte şirket ve araç sahiplerini kurallara uymaya davet ediyor. 24 aylık süreyi aşan veya "T" plakayı suiistimal eden kullanımlar, ciddi yaptırımlar ve vergi cezalarıyla sonuçlanabilir.