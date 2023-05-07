Polisevinde Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün bir araya gelen Kayaalp emniyet mensuplarıyla sohbet etti.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün yaptığı açıklamada; “Dünya ve Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonu, Yozgat'ın evladı Türkiye'mizin medarı iftiharı Rıza Kayaalp ve ekip arkadaşları Yozgat İl Emniyet Müdürlüğümüzün şeref konuğu oldu. Milli gururumuz Rıza Kayaalp' e önümüzdeki Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunda başarılar diliyor, Allah' a Emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir