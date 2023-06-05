Oldukça semimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş, spor müsabakalarında güvenliği en iyi şekilde sağlayan ve fedakarca görev yapan emniyet mensupları adına hazırlanan şükran plaketini Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün'e takdim etti.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş'ın bir sonraki adresi ise Yozgat Bozok Üniversitesi oldu. (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş ve beraberindeki heyet Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemeni ziyaret ederek Yozgat amatör spor müsabakalarına özellikle spor tesisi noktasında yapılan katkıdan dolayı teşekkür ederek desteklerinin devam etmesini temenni etti.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ve Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen nezaket ziyaretlerinden dolayı Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Balkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Haber Merkezi