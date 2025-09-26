Günlük hayatımızda çoğu zaman fark etmeden yaptığımız küçük alışkanlıklar sağlığımızı sandığımızdan daha fazla etkiliyor.

Bunlardan biri de son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelen ayakta su içme alışkanlığı.

Gündem Oldu

Son yıllarda sosyal medya platformlarında “Ayakta su içmek böbreklere zarar veriyor” ya da “Organları iflas ettiriyor” gibi iddialar sıkça paylaşılıyor.

Bu paylaşımlar binlerce kişiye ulaşıyor ve çoğu insan günlük alışkanlıklarını sorgulamaya başlıyor.

Sorunlara Yol Açıyor

Ayakta hızlıca su içmek, özellikle mide ve bağırsak hassasiyeti olan kişilerde şişkinlik, yanma veya hazımsızlık gibi sorunlara yol açabiliyor.

Çünkü su, ayakta içildiğinde mideye daha ani bir baskı yapabiliyor.

Bu da bazı kişilerde rahatsızlık hissi oluşturabiliyor.

Uzmanlar, yavaş ve bilinçli su içmenin sindirimi desteklediğini, bu nedenle oturarak içmenin daha rahat olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar Açıklıyor

En çok merak edilen konulardan biri ise böbreklere etkisi.

Sosyal medyada sıkça dile getirilen “Ayakta su içmek böbreği iflas ettirir” iddiası uzmanlara göre tamamen asılsız.

Böbreklerin temel görevi, suyu süzmek ve vücuttaki sıvı dengesini korumaktır.

Bu işlev, suyun ayakta ya da oturarak içilmesiyle değişmez.

Su İçmeyi İhmal Gelmeyin

Uzmanlara göre asıl önemli olan, su içme şekli değil, günlük yeterli su tüketimi.

Yine de mide hassasiyeti olan kişilerin oturarak ve yavaş yudumlarla su içmesi tavsiye ediliyor.

Su içerken acele etmeyin, küçük yudumlarla için.

Mide problemi yaşayanlar için oturarak su içmek daha konforludur.

Gün boyu düzenli ve yeterli miktarda su tüketmek sağlığınızı korumanın en önemli adımıdır.