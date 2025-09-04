Rekabet Kurum bu sefer de süt sektöründe uzun süredir tartışılan “süt karşılığı yem” uygulamasına karşı harekete geçti.
Kurum yaptığı incelemelerde, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere, sütü ancak sanayiciler tarafından satılan yemleri almaları şartıyla satın alacakları yönünde dayatma yaptığını, yem-süt paritesine uyulmadığını ve ödemelerin üreticilerin aleyhine geciktirildiğini tespit etti. Süt üreticiden düşük fiyattan alınırken, yemin üreticiye piyasa fiyatından daha pahalıya satıldığının; süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına göre yapılması gerekirken zorlama ile yapıldığının da tespit edildiği incelemeler sonucunda, aralarında Ak Gıda, Danone, Pınar Süt, Sek, Sütaş, Yörsan, Teksüt, Panagro/Konya Şeker, Muratbey, Tarım Kredi gibi markaların da bulunduğu toplam 39 firma hakkında soruşturma başlatıldı.
Kurala Uyma Zorunluluğu Getirildi
Kurul, ayrıca aldığı kararla, sanayicilerin bazı kurallara uymasını da zorunlu hale getirdi:
"Üreticiler yem almaya zorlanamayacak. Gönüllü olarak yem almak isteyen üreticiye marka veya miktar dayatılmayacak. “Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi”nde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak. Aksi durumda sanayicilere Kanun’un 17. maddesi uyarınca idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca Rekabet Kurulu, ilgili firmalara, üreticilerin bu konudaki haklarını içeren bilgilendirilme metnini tüm çiğ süt üreticilerine iletmelerini de şart koştu.
Büyük Firmalara Soruşturma Açıldı
Böylece Rekabet Kurumu, üreticilerin pazarlık gücünü artırmayı ve haksız şartlara maruz kalmalarını önlemeyi amaçlıyor.
Soruşturma açılan teşebbüsler şu şekilde sıralanmaktadır:
Ak Gıda
Akpınar
Altınköy
Balıkesir Onur Süt
Balkan Süt
Biçenler Süt
Cebeci Süt
Danone
Gönenli
Güneşoğlu Süt
Güney Süt
Güneydoğu Süt
Gürsüt
İtimat Süt
Karagöl Süt
Kelebek Süt
Konsüt
Meysüt
Milk Academy
Muratbey
Mustafa Özlek Süt
Öz Göçerler Süt
Özışık Süt
Öztadım Süt
Özüçler Süt
Panagro Tarım/Konya Şeker
Pınar Süt
Rella Gıda
Rodos Süt
Sek Süt Sütaş Süt Ürünleri AŞ
Tarım Kredi
Teksüt Süt
Torunoğlu Süt
Uğuray Süt
Yelken Gıda
Yörsan
Yörük Süt
Yörükoğlu Süt