Proje kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerindeki 50 işletmeye süt depolama tankı dağıtıldı. Proje ile Yozgat merkez ve ilçelerindeki süt üreticileri, sütlerini bozulmadan saklayabilme imkanı elde etti. Böylece sütlerin kalitesi arttı, kayıplar azaldı ve gelirler yükseldi.

ORAN, Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen “Yozgat’ta Soğuk Zincirle Çiğ Süt Toplama Kalitesinin İyileştirilmesi” projesine destek vererek, süt üreticilerinin soğuk zincir ihtiyacını karşılıyor.

Proje kapsamında Yozgat merkez ve ilçelerindeki 50 işletmeye süt depolama tankı dağıtıldı. Ayrıca, işletme sahipleri ve çiftçilere sütün depolanması, hayvanların sağlığı, yemi, sağımı ve bakımı gibi konularda eğitimler verildi.

Toplam yatırımı 1 milyon 250 bin lira olan proje sayesinde süt üreticileri sütlerini bozulmadan saklayarak kayıplarını azaltabilecek ve gelirlerini yükseltebilecek.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, açıklamasında; “Kalkınma Ajanslarının çalışma alanlarının en başında kırsal kalkınma ve tarımsal üretim gelmekte. Bu anlamda ORAN olarak birçok faaliyete ve projeye destek olmaya devam ediyoruz. Gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği bu dönemde, bu proje hayati bir önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Proje ile Yozgat merkez ve ilçelerindeki süt üreticileri, sütlerini bozulmadan saklayabilme imkanı elde etti. Böylece sütlerin kalitesi arttı, kayıplar azaldı ve gelirler yükseldi. ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, projenin toplam yatırımının 1 milyon 250 bin lira olduğunu ve Yozgat çiftçisinin sütünü artık daha güvenli ve kazançlı olarak dağıtıcılarla buluşturabildiğini belirtti.

Gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği bu dönemde, ORAN gibi kalkınma ajanslarının tarım ve kırsal kalkınma alanlarında yürüttüğü projeler hayati önem taşıyor. Yozgat’taki süt üreticilerine yapılan bu destek, hem bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak hem de ülkemizin gıda güvenliğine olumlu etki yapacak.

Proje sayesinde süt üreticilerinin sorunları çözülürken, süt üreticileri “Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte artık sütlerimizi daha iyi şartlarda muhafaza edebiliyoruz. Böylece sütlerimizin kalitesi de arttı” dediler.

Yozgat’ta yapılan bu proje, tarım ve hayvancılık sektörlerinin desteklenmesiyle bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca bu tür projeler, ülkemizdeki gıda güvenliğinin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması için de önem taşıyor. ORAN gibi kalkınma ajanslarının tarım ve kırsal kalkınma alanlarında yürüttüğü projeler, ülkemizdeki tarım sektörünün daha da gelişmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına katkı sağlıyor. Haber Merkezi