Ortopedi ve omurga cerrahisi alanında faaliyet gösteren yerli üretici firmalar, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki implant fiyatlarının sürdürülemez hale geldiğini belirterek, 22 Eylül 2025 itibarıyla serbest fiyat politikasına geçeceklerini kamuoyuna duyurdu.

Ortak Açıklama Yaptılar

Tüm Yerli Ortopedi Ve Omurga Cerrahi Üreticileri Platformu, ORDER ve TÜSAN tarafından yapılan ortak açıklamada, SUT fiyatlarının Ağustos 2023’ten bu yana güncellenmediğine dikkat çekilerek, döviz kuru, enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışın mevcut fiyatlarla karşılanamadığı vurgulandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Kamuoyuna Duyuru”

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında fiyat güncellemesi yapılmayan Ortopedi ve Beyin Cerrahisi ürün gruplarına ait implantların üretimi ve satışı, mevcut ekonomik koşullar altında mevcut SUT fiyatları ile sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. SUT fiyatları en son Ağustos 2023 tarihinde güncellenmiş olup, o tarihten bu yana ekonomik koşullardaki değişiklikler ve maliyet artışları dikkate alınmamıştır.

Üretici firmaların maruz kaldığı enflasyonist baskılar, döviz kuru dalgalanmaları ve üretim maliyetlerindeki artış, bugüne kadar yapılan sınırlı fiyat güncellemeleriyle telafi edilememektedir.

Gelinen noktada, 22/09/2025 tarihi itibarıyla güncel maliyetler esas alınarak tüm branşlarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın, adil bir şekilde fiyat güncellemesi yapılması zaruri hale gelmiştir. Aksi takdirde, hayati öneme haiz vakalarda gerekli tedarikin sağlanamama riski doğacaktır. Halk sağlığı bakımından telafisi mümkün olmayan sorunlarla karşılaşma riski oluşabileceğinden üreticiler olarak her üretici firmanın kendi belirlediği yeni tavsiye edilen fiyat listeleriyle tedariğe devam edeceğini kamuoyuna önemle duyururuz.”