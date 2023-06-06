Başkentte her çocuğun süte erişimini sağlamak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Süt Desteği Projesi” sürüyor.

Sosyal Hizmetler Daie Başkanlığı, 2021 yılında pilot uygulama olarak Sincan ve Etimesgut ilçelerinde başlattığı projeyi, 2022 yılında Ankara’nın tüm merkez ilçelerinde yaygınlaştırdı.

AYLIK 300 BİN LİTRE SÜT DESTEĞİ

Proje kapsamında; sosyal yardım alan 45 bin aileye aylık 300 bin litre süt ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Süt desteğinden; sosyal yardım alan ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocukları yararlanabiliyor. Hanelere ulaştırılan süt miktarı da çocuk sayısına göre 6, 9 ve 12 litre olarak değişiyor.

YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK

Sütler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından, aylık olarak ailelerin evlerine teslim ediliyor ve bu şekilde ailelerin diğer ihtiyaçlarının da tespiti yapılıyor.

Ayrıca, ücretsiz dağıtılan sütlerin yerli üreticilerden temin edilmesi dolayısıyla kent ekonomisine de katkı sağlanmış oluyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koorsinasyon Şube Müdürü Ahmet Güven, şunları söyledi:

“Süt desteğinden, 2-5 yaş arası çocuğu olan sosyal yardım alan aileler yararlanmaktadır. Sütler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından, aylık olarak ailelerin evlerine teslim edilmekte ve bu sayede ailelerin diğer ihtiyaçlarının tespitinin yapılması planlanmaktadır. “ İGF