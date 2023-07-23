Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan küresel iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede Konya’nın, Türkiye’de ve dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu anımsattı.

Büyükşehir Belediyesi olarak kuraklıkla mücadelede Konya çiftçisini desteklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Altay, “Destekleme yapacağımız ürün desenini oluştururken öncelikle az su gerektiren, bölgeye uyumlu ve katma değeri yüksek bitkileri tercih ediyoruz. Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü̈ başta olmak üzere pek çok kullanım alanına sahip tıbbi aromatik bitkilerinden kekik ve adaçayını 2021 yılından itibaren bölgemizde kullanılmayan atıl arazileri üretime kazandırmak için destekleme kapsamına aldık. Bu doğrultuda Güneysınır ilçemizde susuz tarım yöntemiyle daha önce ekimi yapılan kekiklerin hasat işlemi gerçekleştirildi. Çiftçimiz için bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

“DAMITMA TESİSLERİNDE ELDE EDİLEN KEKİK YAĞI VE ADAÇAYI YAĞI EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR”

Kekik yetiştiriciliğinin, üretim maliyetlerini kısa zamanda amorti edebilen kârlı bir tarımsal faaliyet olmasıyla öne çıktığına dikkat çeken Başkan Altay, “Ayrıca 2023 yılında hasat zamanındaki işçilik maliyetlerini düşürmek için üreticimize kekik ve adaçayı hasat makinası hibe ederek çiftçimizin kullanımına sunduk. Ayrıca Güneysınır’daki damıtma tesislerimizde elde ettiğimiz kekik yağı, lavanta yağı ve adaçayı yağını da ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Tarım şehri Konya’mızda her zaman çiftçimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kıraç ve atıl arazileri tarıma kazandırmak için çiftçilere 2021 yılından itibaren artarak devam eden ve yüzde 85 hibe ile 662 bin adet kekik fidesi ve 222 bin adet adaçayı fidesi desteğinde bulundu. Toplamda 884 bin adet kekik ve adaçayı 257 dekar alanda ekilerek üretime kazandırılmış oldu.

Desteklemeden faydalanarak kekik üretimi yapan Güneysınırlı çiftçiler de kekik üretmenin arpa ve buğday ekmekten daha karlı olduğunu ifade ederek, her zaman üreticinin yanında olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. İGF