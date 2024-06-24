Survivor yarışmasında adından sıkça söz ettiren Nisa Bölükbaşı, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile nişanlandı. Nişan töreninde Nisa’nın sade tarzı göz kamaştırdı.

Survivor yarışmasındaki başarısı ve davranışlarıyla adından sıkça söz ettiren Nisa Bölükbaşı, aynı zamanda Barış ve Ogeday ile yaşadığı ilişkilerle dikkat çekti. Bölükbaşı uzun bir süredir sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, dün gerçekleşen bir törenle nişanlandıklarını duyurdu.

Çift, özel bir törenle nişanlarını kutladı ve mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Nisa Bölükbaşı, nişan töreninde zarif ve sade bir tarz sergiledi. Beyaz renkteki sade elbisesi ve doğal saç modeliyle dikkat çeken Bölükbaşı, makyajını da minimumda tutarak doğal güzelliğini ön plana çıkardı. Nişanlarına ilişkin paylaşımlarıyla sevenlerinden olumlu yorumlar alan çift, mutluluklarını aileleriyle birlikte kutladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden duyurdukları nişanları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı'nın bu özel günlerindeki sade ve şık görünümleri, beğeni topladı ve gündemde geniş yankı uyandırdı.