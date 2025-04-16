Yarışmanın son bölümünde açıklanan “24 saatliğine Türkiye ziyareti” ödülüne rağmen Tuğsuz’un oyuna isteksiz şekilde katılması ve mücadeleyi erken bırakması dikkat çekti.

Oyun sırasında elindeki topları bilinçli şekilde yere düşürdüğü görülen Tuğsuz’un bu tutumu, sosyal medyada “bilerek kaybetti” yorumlarına neden oldu. İzleyiciler, bu davranışın arkasında yatan nedenin adli süreç olabileceğini öne sürdü.

ADLİ SÜREÇ İDDİALARI GÜNDEMDE

Kulislerde konuşulan iddialara göre Hikmet Tuğsuz hakkında, Türkiye’de “45 milyon liralık dolandırıcılık” ve “silahla kasten yaralama” suçlamalarıyla başlatılan iki ayrı soruşturma bulunuyor. Tuğsuz’un Türkiye’ye giriş yapması hâlinde tutuklanabileceği belirtilirken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.

Tuğsuz’un, hakkında çıkarılan tutuklama kararından dolayı Türkiye’ye dönmek istemediği ve bu nedenle oyunu kasıtlı olarak kaybettiği ileri sürülüyor.

GEÇMİŞTE DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANMIŞTI

İddialara göre Tuğsuz, daha önce aldığı bir mahkûmiyet kararının ardından denetimli serbestlik süreci geçirmiş ve bu sürecin tamamlanmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı. Bu gelişmenin ardından Survivor All Star 2025 sezonuna yedek yarışmacı olarak dâhil olmuştu.

YARIŞMACININ SPOR KARİYERİ

1986 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Tuğsuz, spor hayatına çocuk yaşlarda başladı. Atletizmde elde ettiği başarılarla dikkat çeken Tuğsuz, ilerleyen yıllarda dekatlon, triatlon, futbol, voleybol ve hentbol gibi farklı branşlarda da yarıştı. Millî takım düzeyinde başarılar elde eden Tuğsuz, ayrıca yağlı güreş camiasında birçok başpehlivanın antrenörlüğünü üstlendi.

Survivor’a ilk kez 2019 yılında katılan Tuğsuz, o dönemde fiziksel dayanıklılığı ve mücadeleci ruhuyla ön plana çıkmıştı. 2022 sezonunda sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden yarışmacı, bu yıl yeniden All Star formatında izleyici karşısına çıktı.