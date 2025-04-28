2024 yılının ilk çeyreğinde trafik cezalarında rekor artış yaşandı.2025 yılı itibarıyla trafik cezalarına yapılan yüzde 44'lük zamla birlikte, devletin trafik cezası gelirinin 100 milyar TL'yi aşması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hız ihlalleri ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden yapılan işlemlerin cezalardaki artışta önemli rol oynadığını belirtti. Yerlikaya, 1 Ocak-24 Nisan tarihleri arasında hız ihlali nedeniyle 2 milyon 126 bin 384, EDS sistemi üzerinden ise 1 milyon 992 bin 787 işlem yapıldığını kaydetti.

EN DÜŞÜK CEZA 993 TL, EN YÜKSEK CEZA 47.842 TL

2025 itibarıyla trafik ihlallerine uygulanan cezalar her kalemde yüzde 44 oranında artırıldı. Buna göre; emniyet kemeri takmayan sürücüler 993 TL, hız sınırını aşanlar ise 2.168 TL ile 9.268 TL arasında ceza ödeyecek. Uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara kesilecek ceza 47.842 TL'ye, sahte plaka kullananlara ise 46.302 TL'ye ulaştı. Alkollü araç kullanmanın cezası ise 9.281 TL ile 18.678 TL arasında değişiyor.

CEZA GELİRLERİNDE REKOR BEKLENTİSİ

2024 yılı sonunda trafik cezalarından elde edilen gelir 64 milyar 352 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bu yıl için başlangıçta 68 milyar TL gelir hedeflenmişti. Ancak yılın ilk çeyreğindeki yüzde 59'luk artışın yıl genelinde sürmesi durumunda, ceza sayısının 45 milyonu aşabileceği ve devletin trafik cezası gelirinin 100 milyar TL'yi geçebileceği tahmin ediliyor.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Öte yandan, trafik ihlallerine ilişkin cezai düzenlemelerde değişikliğe gidileceği bildirildi. Hazırlanan yeni tasarı kapsamında, hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama ve şerit ihlali gibi temel ihlallerde para cezaları artırılacak. Ayrıca zincirleme kural ihlallerinde "arttırıcı sebep" uygulamasının devreye alınması planlanıyor.