Yozgat Valiliği, sürücüleri trafikte güvenli mesafeyi koruma konusunda uyardı.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “Fren yaptığınızda öndeki araca çarpmadan durabilmeniz için güvenli takip mesafenizi koruyun” denildi.

Açıklamanın devamında: “Önünüzdeki araçla aranızda güvenli takip mesafesi bulundurun. Güvenli takip mesafesi aracınızın hızının yarısı kadar metredir. (100 km/hz - 50 Mt.). Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanımı kaza riskini dört kat artırarak sizi ve trafikteki diğer insanları riske atar. Hız sınırlarına uyarsanız gerektiğinde aracınızı durdurabilir, yoldaki değişikliklere zamanında ayak uydurabilirsiniz.

Trafikte geçirilecek süre ya da gidilecek mesafe ne olursa olsun emniyet kemerinizi mutlaka takın. Ağır vasıta şoförlerinin karışmış olduğu kazaların yüzde 17.1’i yorgun ve uykusuz araç kullanmaktan kaynaklanmaktadır. Trafik kuralları hem yaya hem de seyir halinde olan sürücülerin uyması gereken kurallardır. Trafikte uyulmayan herhangi bir kural birçok insanın can ve mal kaybı yaşamasına neden olabilir.”