Yeniden değerleme oranı (YDO) üzerinden belirlenecek artışlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) emlak vergisine, trafik cezalarından çeşitli harçlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Uzmanların tahminlerine göre YDO, yüzde 25,25 seviyesinde gerçekleşebilir.

Trafik Cezaları Yüzde 25’in Üzerinde Artacak

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, yaptığı değerlendirmede eylül ve ekim aylarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) yüzde 1,5 civarında artacağını öngördü. Bu durumda 2026 için yeniden değerleme oranının yüzde 25,25 olarak hesaplandığını belirtti.

Aktaş, Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarında indirim ya da artış yapma yetkisi bulunmadığını hatırlatarak, “2026 trafik cezaları yaklaşık yüzde 25,25 oranında yükselecek” dedi.

Buna göre, kırmızı ışık ihlalinin cezası 2.167 TL’den 2.714 TL’ye, emniyet kemeri takmamanın cezası 993 TL’den 1.243 TL’ye, alkollü araç kullanımında ise cezalar 11.622 TL’den 14.556 TL’ye kadar çıkacak. En ağır yaptırımlardan biri olan drift cezası ise 46.392 TL’den 58.105 TL’ye yükseltilecek.

2026 Trafik Cezaları (Seçili Kalemler):

Kırmızı ışık ihlali: 2.714 TL

Cep telefonu kullanmak: 2.714 TL

Emniyet kemeri takmamak: 1.243 TL

Makas atmak: 11.606 TL

Drift atmak: 58.105 TL

Hız sınırını %50’den fazla aşmak: 11.606 TL

Alkollü araç kullanmak (1. defa): 11.606 TL

Alkol kontrolüne izin vermemek: 33.262 TL

MTV ve Emlak Vergisi de Yükselecek

Trafik cezaları dışında MTV’nin de aynı oranda artırılması bekleniyor. Aktaş, “MTV son iki yıldır (2024 ve 2025) YDO seviyesinde uygulanıyor. 2026’da da bu uygulamanın devam edeceğini öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

Emlak vergisinde ise farklı bir yöntem uygulanıyor. Kanuna göre emlak vergisi, YDO’nun yarısı kadar artırılıyor. Bu hesaplamayla birlikte 2026’da emlak vergisinin yüzde 12,62 oranında artması bekleniyor.

Gözler Resmi Açıklamalarda

Henüz kesinleşmeyen yeniden değerleme oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yıl sonunda açıklanacak. Resmi oranın netleşmesiyle birlikte 2026’da uygulanacak MTV, emlak vergisi ve trafik cezaları kesinlik kazanacak.

Uzmanlar, yüksek oranlı bu artışların hem araç sahiplerini hem de gayrimenkul sahiplerini doğrudan etkileyeceğini, vatandaşların bütçelerini şimdiden bu yeni tabloya göre planlaması gerektiğini vurguluyor.