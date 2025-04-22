Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatına 98 kuruşluk artış geliyor.

Geçtiğimiz hafta benzine yapılan 94 kuruşluk zammın ardından, gözler motorin ve LPG fiyatlarına çevrilmişti. Edinilen bilgilere göre 23 Nisan 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak yeni zamla birlikte motorin fiyatları yeniden yükselişe geçecek. Artışın, uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların döviz kuru ile birleşerek akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. Söz konusu fiyat artışı, özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan nakliyeciler ile tarım sezonuna hazırlanan çiftçiler açısından ekonomik planlamaları doğrudan etkileyebilir.

Öte yandan LPG grubunda da önümüzdeki günlerde fiyat artışı beklentisi gündeme gelirken, benzin fiyatlarının ise kısa vadede yatay seyir izlemesi öngörülüyor.

YOZGAT’TA AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Benzin (litre): 44,30 TL

Motorin (litre): 45,75 TL

LPG (litre): 23,89 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, Yozgat ve çevre illerde yaşayan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Sürücüler, yeni zam öncesi akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturabilir.

Yetkililer, fiyatların uluslararası enerji piyasalarına ve döviz kurlarına bağlı olarak şekillendiğini hatırlatırken, sürücülerin ve vatandaşların gelişmeleri dikkatle takip etmeleri çağrısında bulunuyor.