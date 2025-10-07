Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle pompada fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.

Benzin ve Motorinde Çifte İndirim

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılması planlanıyor.

İndirimin 7 Ekim 2025 Salı günü itibarıyla yürürlüğe girmesi ve gece yarısından sonra pompaya yansıması bekleniyor.

Fiyatlar Yeniden Düşecek

İndirimin ardından akaryakıt fiyatlarının, illere göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte, ortalama olarak şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

Benzin: 41 TL civarına

Motorin: 43 TL civarına

Fiyatlar, dağıtım firmalarına ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Etkili Oldu

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatının varil başına 85 doların altına inmesi, indirim kararında belirleyici oldu.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde döviz kuru ve ham petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş yaşanmaması durumunda akaryakıt fiyatlarında bir süre daha istikrar bekliyor.