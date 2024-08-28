Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl genelinde sıklıkla trafik kazalarının yaşandığını belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ta yaşanan kazaların bir kısmının tedbirsizlikten ve trafik kurallarına uyulmamasından, bir kısım kazalarında trafiğe çıkış yeterliliği olmayan araçların trafikte bulunmasından kaynaklandığını söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Yozgat genelinde huzur uygulamalarımız kapsamında, hem Emniyet hem de Jandarma Asayiş Uygulama Bölgelerimizde güvenlik ve trafik uygulamalarımız devam etmektedir. Amacımız cezalarla vatandaşımızın canını yakmak değil, bu güzelim ve güzide şehrimizin huzur ve güven ortamını pekiştirmektir. Lütfen trafik kurallarına uyalım daha fazla canımız yanmasın. Görev yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar diler, kurallara uyarak şehrimizin huzur ve güven ortamına katkı sunan hemşehrilerimize şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.