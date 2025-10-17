Araçta bulundurulması zorunlu donanımları eksik olan sürücüler, yapılan denetimlerde 993 liralık idari para cezası ile karşı karşıya kalıyor.

Türkiye genelinde milyonlarca sürücü, trafik kuralları denildiğinde genellikle hız sınırı ihlali, kırmızı ışıkta geçmek ya da emniyet kemeri takmamak gibi temel kuralları akla getiriyor. Ancak uzmanlar, trafik güvenliği açısından araç içinde bulundurulması zorunlu ekipmanların da en az bu kurallar kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Zorunlu Ekipmanların Önemi

Trafik mevzuatına göre her sürücünün aracında yangın söndürücü, ilk yardım çantası, reflektör ve stepne (yedek lastik) bulundurması gerekiyor. Basit gibi görünen bu donanımlar, olası bir arıza, kaza veya acil durumda hem sürücünün hem de yolcuların hayatını kurtarabilecek öneme sahip.

Yetkililer, bu ekipmanların yalnızca “ceza yememek için” değil, kişisel güvenlik ve yol güvenliği açısından da hayati olduğuna dikkat çekiyor.

Denetimlerde Ceza ve Trafikten Men Riski

Emniyet ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrollerinde, araçlarda zorunlu ekipmanların eksik olup olmadığı titizlikle inceleniyor. Denetimlerde eksik malzeme tespit edilmesi durumunda sürücülere 993 TL idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca, eksiklik giderilmeden aracın trafiğe devam etmesine izin verilmiyor.

Uzmanlar, sürücülerin araç bakımlarını düzenli olarak yapmaları ve trafik güvenliğini tehlikeye atabilecek ihmallerden kaçınmaları gerektiğini hatırlatıyor.