22 Ağustos Cuma günü sahne alan Kazancık, seslendirdiği eserlerle Yozgatlı müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konser boyunca vatandaşların coşkuya ortak olduğu gözlendi.

Yozgatlı sanatçı Oğuz Kazancık’ın sonrasında Aydilge sahne alarak Yozgatlılara coşku dolu anlar yaşattı.

Yozgat Valiliği açık alan çağrısı: Hep birlikte daha huzurlu
Konseri izleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Özkan, festivalin Yozgat’ın kültürel hayatına katkı sunduğunu vurgulayarak, “Birlik ve beraberliğimize katkı sağlayan bu tür etkinlikler çok kıymetlidir. Festivalimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Muhabir: Sema Nur Koçaker